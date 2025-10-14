След 13:0 над България Испания уволнява треньора

Всички знаят, че най-голямата загуба на България в историята е точно срещу Испания на 21 май 1933 г. На “Естадио Чамартен” в мадридското предградие Чамартен де ла Роса падаме с 0:13 пред 60 000 зрители.

През годините са изтъквани различни причини. Нашите за първи път играли на трева, а не на сгур и нямали подходящи обувки. На всичко отгоре валяло и дъжд. В хотела на България предния ден пък се провеждал конкурсът за Мис Испания и националите на Павел Грозданов се отдали на гледките, вместо да се приберат по стаите. А купонът продължил до сутринта.

Но всъщност мачът довежда до нещо изключително странно. Испанците уволняват треньора си Хосе Мария Матеос и Ларучеа. Причината е доста прозаична. Според вътрешния правилник се полагат премии за голова разлика и ковчежникът на федерацията трябва да изплати феноменалната сума от 6600 песети на националите, или по 600 на човек. В днешни пари сумата е около 300 000 евро.

Генералният секретар Рикардо Габот обвинява треньора, че нарочно е избрал изключително слаб съперник, за да може играчите му да вземат изключителните премии. Тогава се слага и край на тази традиция в Испания. Решението е взето точно навреме, защото в следващия си мач громят Португалия с 9:0 в световна квалификация и пак е трябвало да дадат куп премии на националите си.

Хосе Мария Матеос се смята за една от най-големите фигури в историята на испанския футбол. Коравият баск води националите цели 11 години, рекорд, който е подобрен чак от Ладислао Кубала през 70-те години на миналия век. Той е основател на федерацията на Баскония и един от най-запалените привърженици и функционери на “Атлетик” (Билбао).

Матеос реално прави и експрименти със състава си. За първи път вика нападателя на “Ла Коруня” Едуардо Гонсалес Валино, или Чачо, а той взема, че ни вкарва цели 6 гола. И до днес той е най-ефективният в историята на испанския национален тим, след като вкарва 7 в три двубоя или над 2 средно на мач. А дебют с шест попадения си остава също рекорд.

На вратата на испанците е великият Рикардо Замора от ФК “Мадрид”, както се е наричал “Реал” по време на републиката. В този мач той става рекордьор по мачове за Испания, като за 40-и път облича националната фланелка. По ирония на съдбата същото се отнася и за капитана на България Асен Пешев от “Левски”, който играе 27-ия си мач.

Пред Замора са съотборниците му Чириако Ерасти, Хачинто Кинчочес и Луис Регейро. Славният някога “Унион” (Ирун) е представен от Франсиско Гамборена и Хулио Елисеги. Двама национали има и “Еспаньол” - Питус Прат и Крисанто Бош. С по един са “Атлетик” (Б) - Леонардо Ситуарен, и “Доностия” (Сан Себастиан) - Мартин Маркулета.

Павел Грозданов поставя на вратата Тодор Дермонски от АС-23, а на игрището основата е от “Левски” - Стефан Георгиев (първи мач), Константин Ефремов, Михаил Лозанов, Асен Пешев и Асен Панчев. Иван Моканов е единственият представител на варненския футбол, като играчът на “Владислав” дебютира. Димитър Байкушев и Никола Стайков са от “Славия”, а Любомир Ангелов-Старото е вторият представител на АС-23.

При 0:4 на вратата застава Ради Мазников от “Левски”, а на полувремето вместо Стефан Георгиев е пуснат Пенко Рафаилов от “Славия”. В 55-ата минута главният съдия Антонио Палхинас от Сетубал (Португалия) отстранява Константин Ефремов. Чачо оформя хеттрик до 21-ата минута. На полувремето резултатът е 6:0, след като Луис Регейро вкарва в 29-ата, а Хулио Елисеги добавя два - в 40-ата и 42-ата.

В първата минута на втората част Тодор Мищалов си вкарва автогол. В 59-ата минута и Елисеги вече е с хеттрик. В 68-ата Чачо бележи четвъртия си гол, а Регейро бележи за втори път в мача в 76-ата. Секунди по-късно Чачо прави 11:0. В 85-ата минута се разписва и Крисанто Бош, а Чачо ни довършва в 87-ата.

Павел Грозданов остава на поста, но на 4 юни, или броени дни след мача с Испания, Румъния ни опуква 7:0 в турнира за балканската купа в Букурещ. 3 дни по-късно и Югославия ни слага четворка отново в столицата на северната ни съседка.

Но на 10 юни бием Гърция с 2:0 и се слага край на една от най-черните серии на националния отбор. И двете попадения са на Владимир Тодоров от АС-23.

