Шефът на щангите за Карлос Насар: Ако не присъства на лагерите, не може да му дадем един лев

Карлос Насар няма как да получава финансиране от федерацията, ако не присъства на лагерите на националния отбор, отсече шефът на вдигането на тежести у нас Стефан Ботев.

"Добра оценка за Карлос Насар. Правил е много по-добри резултати. Трябва да гледаме реалистично на нещата, а не емоционално", започна президентът на Българската федерация по вдигане на тежести Стефан Ботев пред Би Ти Ви за Карлос Насар, който в петък стана за трети път световен шампион.

По думите на Ботев успехът се дължи на това, което Карлос е правил в тренировъчната зала. Федерацията винаги има принос, защото изпълнява проект към Министерството на спорта, по който работи - да има финанси за тренировки, за пътуване, за възстановяване и всичко, от което отборът има нужда.

Той уточни, че Карлос не е присъствал на лагерите. Това, че не присъства на лагерите, които са по проект, не е проблем на федерацията. Федерацията е поканила Карлос Насар да присъства на лагерите. Ако не присъства, не можем да му дадем един лев по проекта, каза още той.

Според Ботев Карлос Насар не иска да подписва договор с федерацията. Защо не попитате него заради какви мотиви не иска, обърна се той към водещите.

В началото на годината се подават всички договори за подписване, по които да получават заплата. След като не го подписва, няма как да получи заплата, защото договорът трябва да влезе в министерството. Има клаузи, по които той не е съгласен по отношение на реклами, каза още Стефан Ботев.