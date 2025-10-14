Докато България я няма на картата, държава с под 600 000 души се класира на световно първенство

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Докато в България страдаме покрай изявите на националния ни отбор по футбол, по различни места на планетата най-популярният спорт носи безмерно щастие. Кабо Верде се класира за първи път в историята на световно първенство, след като победи с 3:0 Есватини и зае първото място в група "Д" на квалификациите в зона Африка.

Западноафриканският архипелаг, с население от около 600 000 души, е втората най-малка страна в историята на турнира, която се е класирала, след Исландия на Мондиал 2018.

Точни за домакините бяха Дайлон Лоча Ливраменто, Вили Семедо и Стопира. В игра за Кабо Верде в 80-ата минута се появи и халфът на "Лудогорец" Дерой Дуарте, който асистира при последния гол.

Кабо Верде стана 22-ият отбор, осигурил си място на световното първенство след Мексико, САЩ и Канада (домакини), Япония, Иран, Република Корея, Йордания, Австралия, Узбекистан, Нова Зеландия, Аржентина, Еквадор, Бразилия, Колумбия, Уругвай, Парагвай, Мароко, Тунис, Египет, Алжир и Гана.