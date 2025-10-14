Меси се завърна в националния на Аржентина

Лионел Меси се завърна в националния отбор на Аржентина и може да участва в приятелския мач срещу Пуерто Рико във вторник, заяви селекционерът на световните шампиони Лионел Скалони. Звездата пропусна победата с 1:0 над Венецуела, за да играе за "Интер Маями".

Меси отбеляза два гола при победата с 4:0 над "Атланта Юнайтед" в МЛС лигата в събота. Скалони заяви, че ще говори с 38-годишния футболист за неговата физическа форма и след това ще реши дали да го повика за срещата с Пуерто Рико.

"Видях Меси да играе в събота и се представи добре. Все още не съм говорил с него. Сега имаме последна тренировка преди утрешния мач. Ако е в кондиция, ще бъде на терена", заяви Лионел Скалони пред медиите.

Мачът на Аржентина срещу Пуерто Рико ще се проведе на стадиона на "Интер Маями" във Форт Лодърдейл (Флорида), след като беше преместен от Чикаго заради мерки за сигурност.