ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Костадин Ангелов: Подкрепям забрана на социални мр...

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21496708 www.24chasa.bg

Икарди пред завръщане в Италия

1108
Мауро Икарди СНИМКА: Facebook/Mauro Icardi

Бившият нападател на "Интер" и "Пари Сен Жерме" и настоящ играч на "Галатасарай" Мауро Икарди е близо до завръщане в серия "А". Президентът на "Торино" Урбано Кайро проучва възможността да привлече футболиста, съобщава La Stampa.

За аржентинския нападател, който отбеляза 121 гола в серия "А" по време на престоя си в "Интер" и "Сампдория", възможността да се завърне в Италия, за да продължи кариерата си, е приоритет.

Този сезон 32-годишният Икарди е отбелязал пет гола в седем мача от турското първенство за "Галатасарай" и е основната алтернатива на Виктор Осимен в атака. Според Transfermarkt трансферна цена на Икарди е 8 милиона евро.

Мауро Икарди СНИМКА: Facebook/Mauro Icardi
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници