Икарди пред завръщане в Италия

Бившият нападател на "Интер" и "Пари Сен Жерме" и настоящ играч на "Галатасарай" Мауро Икарди е близо до завръщане в серия "А". Президентът на "Торино" Урбано Кайро проучва възможността да привлече футболиста, съобщава La Stampa.

За аржентинския нападател, който отбеляза 121 гола в серия "А" по време на престоя си в "Интер" и "Сампдория", възможността да се завърне в Италия, за да продължи кариерата си, е приоритет.

Този сезон 32-годишният Икарди е отбелязал пет гола в седем мача от турското първенство за "Галатасарай" и е основната алтернатива на Виктор Осимен в атака. Според Transfermarkt трансферна цена на Икарди е 8 милиона евро.