Родителите на Джуд и Джоб Белингам се разведоха

Родителите на звездата на "Реал" Джуд Белингам и брат му - халфът на "Борусия Дортмунд" Джоб Белингам, се разведоха след повече от 20 години брак, съобщава Daily Mail.

Бившият полицейски сержант Марк Белингам и съпругата му Денис се отказаха от кариерата си, за да отгледат и напътстват синовете си, напускайки семейния си дом в Уест Мидландс. През последните години двойката живееше отделно, в различни страни.

Слуховете за раздялата започнаха да се разпространяват миналата седмица, когато те бяха снимани да седнат разделени по време на мача на Джоб от Шампионската лига срещу "Атлетик Билбао".

Източници, близки до двойката, потвърдиха, че Марк се е сближил с Шели Пъншон, детектив полицай от полицията на Западна Мерсия.

Трябва да се отбележи, че Марк е с осем години по-млад от Денис.