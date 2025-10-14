80-годишният селекционер на Румъния ще подаде оставка, ако отбора не се класира директно на световното

80-годишният селекционер на Румъния Мирча Луческу обяви, че ще подаде оставка, ако отборът му не успее да се класира директно за световното първенство през 2026 г. Треньорът заяви това след емоционалната победа с 1:0 над Австрия в Букурещ с гол на Гица в последните секунди.

"Победата е важна само когато води до друга победа. Ако не, е безсмислена. Вече обещах: ако не се класираме директно за шампионата, ще направя място на някой друг преди плейофите. Засега целта ми е да изградя отбор, способен да играе в плейофите", каза Луческу на пресконференцията след мача.

След пресконференцията се случи любопитен момент. Журналистите забелязаха, че треньорът изглеждаше объркан. Когато пресаташето на националния отбор го покани в съблекалнята, Луческу попита изненадано: "Къде е съблекалнята?".

След победата над Австрия, Румъния запази математическите си шансове за директно класиране за финалите, но те остават изключително малки.

Австрия в момента води в групата с 15 точки. Босна и Херцеговина е втора с 13 точки. Румъния е трета с 10 точки.