"Галатасарай" ще се опита да вземе Салах още през зимата

Турският гранд "Галатасарай" е проявил интерес към нападателя на "Ливърпул" Мохамед Салах и обмисля трансфер още през зимата, ипшат турски медии.

"Ливърпул", въпреки настоящия договор на Салах до края на следващия сезон, е склонен да обмисли продажбата му. Клубът смята, че времето на 33-годишния Салах в отбора постепенно приключва и е готов да изслуша оферти, за да получи максималната сума за звездата, докато все още е възможно.

Самият Салах е бил впечатлен от атмосферата на един от мачовете срещу "Галатасарай" в Шампионската лига. Египтянинът дори е разпитвал Илкай Гюндоган дали такава енергия по трибуните наистина цари на всеки домакински мач на турския отбор.

Мохамед има три гола и три асистенции в девет мача за "Ливърпул" във всички състезания този сезон.