ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Костадин Ангелов: Подкрепям забрана на социални мр...

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21496822 www.24chasa.bg

"Галатасарай" ще се опита да вземе Салах още през зимата

1272
Мохамед Салах

Турският гранд "Галатасарай" е проявил интерес към нападателя на "Ливърпул" Мохамед Салах и обмисля трансфер още през зимата, ипшат турски медии.

"Ливърпул", въпреки настоящия договор на Салах до края на следващия сезон, е склонен да обмисли продажбата му. Клубът смята, че времето на 33-годишния Салах в отбора постепенно приключва и е готов да изслуша оферти, за да получи максималната сума за звездата, докато все още е възможно.

Самият Салах е бил впечатлен от атмосферата на един от мачовете срещу "Галатасарай" в Шампионската лига. Египтянинът дори е разпитвал Илкай Гюндоган дали такава енергия по трибуните наистина цари на всеки домакински мач на турския отбор.

Мохамед има три гола и три асистенции в девет мача за "Ливърпул" във всички състезания този сезон.

Мохамед Салах
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници