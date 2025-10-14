Испанците тотално ни отписаха

Журналистите от Испания очакват разгром срещу България. Репортер от гигантът вестник "АС" не вярва селекцията на Александър Димитров да има какъвто и да е шанс срещу европейския шампион. Двубоят от световните квалификации между нашите и испанците е тази вечер на стадион "Хосе Сория" във Валядолид от 21,45 ч.

"Ако играта ни тръгне, не знам... Испания на Де ла Фуенте е в убийствена форма. Това, че имаме много липси, няма да е проблем", каза Хуан Хименес от "АС".

"Не знам нито един от играчите ви. Запознах се с имената им по време на първия мач в София. Нямате нищо общо с вашето златно поколение. Не зная защо е така. България винаги е имала силен отбор, и добри играчи, като Любо Пенев, Мартин Петров, Бербатов", каза още репортерът на испанския вестник.