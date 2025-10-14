ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Новият треньор на България до 19 г. записа първа победа

Новият треньор на България до 19 г. записа първа победа

1312
Селекцията на България до 19 г. победи с 2:0 във втората си среща като гост на Молдова.

Точни за селекцията на Атанас Рибарски, за когото това бе първи успех начело на тима, бяха Стивън Стоянчов в 41-ата и Мартин Димитров в 87-ата минута.

В първия двубой между двата тима на 11 октомври България загуби с 0:1 след попадение в 92-ата минута на двубоя.

Това бяха дебютни повиквателни за новия треньор на „лъвчетата", който направи неофициален дебют, след като бе назначен от Българския футболен съюз по-рано този месец. Проверките се явяват генерална репетиция преди задаващите се европейски квалификации през ноември, съперници в които са Унгария, Франция и Фарьорски о-ви.

