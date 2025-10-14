Легенди на "Челси" демонстрираха уважение към България

Легендите на световния футбол, носили екипа на лондонския гранд "Челси" – Марсел Десаи, Клод Макелеле и Роберто Ди Матео, показаха огромно уважение към България.

Това се случи около благотворителния двубой между легендите на лондончани и "Ливърпул", игран в събота. Мачът завърши с победа на мърсисайдци, които надделяха с 1:0 на "Стамфорд Бридж" чрез гол на Раян Бабел.

Футболният пътешественик Кирил Евтимов, който бе специален гост за мача, успя да изненада Десаи, Макелеле и Ди Матео с подаръци и сувенири от България. И тримата с удоволствие позираха с получените дарове. Световният шампион Марсел Десаи веднага разпозна Кирил Евтимов.

Двамата и преди са се виждали на големи мачове, а сега българинът дари на легендарния французин бутилка българско вино. Ди Матео от своя страна изпрати специални поздрави на бившия ни национал Петър Александров, от когото таи приятни спомени от съвместния им престой в швейцарския тим „Арау".

Освен с тях, родния финансист успя да се срещне и с голяма част от бившите звезди на двата отбора на специално ВИП афтър-парти, организирано веднага след края на мача.

Там най-интересно е било около Диего Коща, който разбирайки, че има българин насреща си веднага е попитал за Стоичков и Владо Манчев.

Именно Стоичков даде път на младия тогава Коща, докато беше треньор на Селта, а Манчев му бе съотборник.

Евтимов се засече и със Селестин Бабаяро, който игра срещу България в двубоя от Световното във Франция през 1998 г. Тогава Нигерия ни би с 1-0. Направилият кариера в Челси и Нюкасъл бранител е останал шокиран, след като Евтимов му е споделил, че именно от тогава националният ни отбор не се е класирал на друго световно първенство. „Ти се шегуваш с мен, нали", заявил Бабаяро пред Евтимов.