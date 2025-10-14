ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Грузия затяга мерките срещу протестите, неправител...

"Барса" остана без Левандовски за Ел Класико

Роберт Левандовски Снимка: Ройтерс

Нападателят Роберт Левандовски е получил контузия по време на лагера на националния отбор по футбол на Полша и ще пропусне мача на "Барселона" с "Реал" (Мадрид) от Примера дивисион на 26 октомври на "Бернабеу".

Според информацията 37-годишният голмайстор е с разтежение и няма да играе в следващите четири седмици. 

За Ел Класико отпада и Жоан Гарсия, а Рафиня ще бъде до последно под въпрос. До преди няколко дни имаше опасност и за Ламин Ямал, но към момента се счита, че той по-скоро ще играе.

Левандовски бе титуляр при победа на Полша с 2:0 срещу Литва в неделя.

