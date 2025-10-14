ЦСКА започна подготовка за Добрич

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Днес представителният тим на ЦСКА започна активна подготовка за предстоящия двубой срещу "Добруджа" от 12-ия кръг на Първа професионална лига. Към състава на Христо Янев вече се присъединиха Иван Турицов, Фьодор Лапоухов, Кевин Додай, Йоанис Питас и Лумбард Делова, които имаха ангажименти с националните отбори на своите страни, а през утрешния ден се очаква завръщането и на останалите „армейски" национали.

Заради различни физически проблеми на индивидуален режим се готвят Иван Турицов и Улаус Скаршем.

В дните до шампионатното гостуване „червените" ще тренират едноразово на клубната база в "Панчарево".

Двубоят срещу "Добруджа+ е в неделя) от 15,00 ч., а тимът на Христо Янев ще отпътува за Добрич в предишния ден.