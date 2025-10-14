Капитанът на "Арсенал" Мартин Йодегор е аут до средата на ноември

Мартин Йодегор получи контузия на коляното по време на мача между "Арсенал" и "Уест Хем" на 4 октомври, спечелен от "топчиите" с 2:0.

В изявление на клуба се потвърждава, че норвежецът ще пропусне настоящата международна пауза, но не се посочва конкретен срок за неговото възстановяване.

Според информация на BBC норвежецът ще остане извън игра поне до следващите международни мачове в средата на ноември.

Това означава, че Йодегор ще пропусне двубоите от Висшата лига срещу "Фулъм", "Кристъл Палас", "Бърнли" и "Съндърланд".

Той също няма да бъде на разположение и за мачовете на "Арсенал" в Европа, където лондончани ще играят срещу "Атлетико"(Мадрид) и "Славия" (Прага), както и за срещата с "Брайтън" за купата на лигата в Англия.

Йодегор беше принуден да напусне терена през първото полувреме на три последователни мача от първеството, след като вече бе получил и травма на рамото през септември.

След ноеврйиската международна пауза "Арсенал" ще приеме "Тотнъм", но остава да се разбере дали Йодегор ще успее да се възстанови навреме за дербито на "Емирейтс".

26-годишният халф има едва седем участия с екипа на "Арсенал" през този сезон, в който клубът оглавява класирането във първенството на Англия само на точка пред шампиона "Ливърпул".