Международният футболен календар се променя от догодина

Двуседмичнана международна пауза през октомври ще изчезне от 2026 година като част от промени, които ще доведат до удължаване на септемврийската такава.

Ще има триседмична пауза през септември, по време на която националните отбори ще изиграват четири международни срещи, вместо досегашните две .

Тази промяна се прави по няколко причини.

Една от тях е свързана с това, че финалът на световното първенство през 2026 година ще има най-късната дата на провеждане за летен Мондиал от 1966г. насам - 19 юли.

Също е поставен акцент върху грижата за здравето на футболистите.

Фактор са и пътуванията, тъй като намаляването на броя на паузите ще сведе до минимум случаите, в които футболистите се състезават в клубове на един континент, а след това трябва да летят до друг за мачове на националния си отбор.

Това важи най-вече за африкански и южноамерикански футболисти, които играят в Европа.

В момента има пет международни паузи годишно, всяка по две седмици - през март, юни, септември, октомври и ноември.

Промяната, с която септемврийският прозорец се удължава, а октомврийският се премахва, бе одобрена от Съвета на ФИФА през март 2023 година.

Премахването на октомврийската пауза също така освобождава една допълнителна седмица за провеждане на мачове на клубно ниво в календара.

По този начин последният кръг във Висшата лига през 2026 г. ще се изиграе на 19-20 септември, а шампионатът ще се поднови на 10-11 октомври.

По време на по-дългата пауза догодина европейските страни ще изиграят четири групови мача от турнира Лига на нациите 2026-2027 г.

Новият международен календар е фиксиран поне до 2030 година.

Независимо от промените броят на мачовете, които националните отбори ще изиграят, остава същият.

В момента се играят по шест мача в рамките на септивриийските, октоврийските и ноемврийските паузи.

През следващата година четири от шестте мача ще се играят през септември, а останалите два през ноември, вместо досегашните три паузи с по два мача.