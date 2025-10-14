Билети по 22 евро за феновете на "Лудогорец" в Берн

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Лудогорец" съобщава на своите фенове, че вече се продават билетите за мача с "Йънс Бойс" от основната фаза на турнира Лига Европа.

Двубоят в Берн е на 23 октомври (четвъртък) от 21:00 ч. местно време (22:00 ч. българско) на стадион " Ванкдрорф". Цената на един талон е 22 евро.

Продажбата се извършва по следния начин:

* За фенове от Разград - плащане в евро на клубната база и получаване на билет за срещата.

* За фенове от България и такива, живущи извън страната - със заявка на имейл [email protected], предварително плащане по банков път и издаване на ваучер.

Получаването на билетите ще бъде в деня на мача пред входа на сектор "В" на стадион " Ванкдрорф" в град Берн.

Процедурата по издаване на билет, чрез заявка на имейл е следната - всеки желаещ да гледа на живо двубоя трябва да изпрати заявка на [email protected] до вторник (21 вторник) 18.00 ч. На заявилите билети ще бъде върнат отговор с банкова информация, за да бъде направено плащане по сметка на ПФК Лудогорец.

След като клубът получи съответната сума за поръчаните билети, всеки подал заявка ще се сдобие с ваучер. Ваучерът ще има уникален бар код и гарантира на лицето, че успешно е заплатено място за мача.

В деня на срещата, 23 октомври (четвъртък), ще се заменят ваучерите за валидни билети пред гостуращия сектор "B" ( Северна тринуна) на стадион " Ванкдрорф".