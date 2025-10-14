Български плувец постави нов национален рекорд на 200 метра гръб

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Дарен Кирилов постави нов национален рекорд на 200 метра гръб в малък басейн по време на 11-ия международен турнир „Бриз – Иван The Roshav Стойчев", който се проведе през уикенда в Бургас. Това съобщиха от пресцентъра на Българската федерация по плувни спортове.

Кирилов спечели старта в дисциплината с време 1:53.55 мин. Състезателят на "Доростол" свали 26 стотни от досегашното върхово постижение, което беше притежание на Калоян Левтеров от 2023г. Възпитаникът на Веселин Суров победи и в надпреварата на 100 м гръб със силен резултат - 52.59 сек., който е на 13 стотни от националния рекорд в дисциплината.

В Международния турнир „Бриз – Иван The Roshav Стойчев 2025" участие взеха 650 състезатели от България, Молдова, Египет, Турция и Англия.