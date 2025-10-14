Български победи на турнир в Ираклион

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тенисистката ни Денислава Глушкова се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 25 хиляди долара.

Поставената под №1 в схемата Глушкова се наложи убедително над полякинята Марселина Подлинска (Полша) с 6:2, 6:1. Срещата продължи час и 42 минути.

21-годишната българка поведе с 5:1 по пътя си към успеха в първия сет, а в втората част набързо дръпна с 4:0 и до края нямаше проблеми.

В основната схема на сингъл участват още три българки, които преминаха през квалификациите. Те ще излязат на корта утре.

Виктория Велева ще играе срещу представителката на домакините Елена Корокозиди, Юлия Стаматова ще има за съперничка Франциска Шедат (Германия), а Беартис Спасова ще се изправи срещу Хиба Шейх (САЩ).

Юлия Стаматова и Беатис Спасова пък се класираха за четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Българките победиха с 6:0, 6:3 германките Фабиене Мас и Лизане Мас.