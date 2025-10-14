България гони историческо дъно по футбол, пред изпадане е от топ 100 на света

Пагубното представяне на националите и стигането на дъното като резултати и игра ще даде отражение и върху позицията на отбора ни в световната ранглиста на ФИФА.

И нищо чудно след края на квалификациите за мондиала догодина представителният ни тим да запише исторически резил – изпадане от топ 100 в класацията на ФИФА.

Никога, откакто световната централа въведе ранглиста, не сме били извън първите 100 на планетата.

Към момента най-ниско заеманата позиция от националния отбор на България датира от май 2012 година. Тогава нашите са на 96-а позиция. Това обаче скоро ще се промени. И вече страни като Люксембург, Тринидад и Тобаго, че дори и Палестина може да ни минат.

Преди октомврийските мачове от квалификациите (с Турция и Испания) родината ни бе под номер 86 в ранглистата. След тежкото поражение от комшиите 1:6 насред Националния стадион “Васил Левски" представителният ни тим загуби още 6,29 точки от актива си и се свлече на 91-ва позиция.

И пред нас в момента воюващата Сирия, Бенин, Бахрейн и още и още такива, които са всичко, но не и футболни нации.

С оглед на ситуацията, в която се намира националният отбор на България и двуботе до края на пресевките (остават ни мачове с Испания във Валядолид довечера и с Турция в Бурса и у дома с Грузия следващия месец, положението откъм ранглиста почти сигурно ще стане трагично.

Причината – едва ли ще вземем нещо от въпросните срещи. А има и още нещо много важно. Всички тимове се борят и мач без значение няма, особено в квалификации за големи първенства. Всяка победа или загуба е важна за въпросната ранглиста, според която пък се изготвят урните за пресевки за европейско и световно. Така съвсем логично, в най-скоро време родният тим ще бъде в 5-а урна – там, където всъщност му е мястото с оглед на представянето.

Реално деградацията на националния ни тим започва през 2018 г. През септември тогава нашият тим е на 44-а позиция. И оттогава само падаме. Като, разбира се, имаме и лек прогрес, но той е в местата между 70-о и 80-о, където бяхме доскоро, преди да дойде голямото дъно за т.нар. национален отбор на България.

Най-доброто класиране на България е 8-о място пред 1995 г., което, както е тръгнало, ще си остане и върховото ни постижение. А паденията ни ще следват едно след друго и скоро вече всички ще ни казват, че сме футболно джудже.