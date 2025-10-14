ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бивш съдия от Висшата лига призна, че е правил еротични снимки на дете

Дейвид Куут

Бившият съдия във Висшата лига на Англия Дейвид Куут призна пред съда в Нотингам, че е правил неприлични снимки на дете.

43-годишният Куут пледира виновен по обвинение в заснемане на еротично съдържание с малолетно лице и е заплашен от това да бъде пратен в затвора, предава БТА.

Куут, който до миналата година водеше мачове в едно от най-силните футболни първенства в света, каза по време на шестминутното си изслушване единствено името си и това, че е виновен. На останалите въпроси той отказа да отговори.

Съдия Нирмал Шант Кей Си, която гледа делото, отреди бившият рефер да се яви пред съда отново на 11 декември. Дотогава трябва да бъде изготвен предварителен доклад до делото, на база на който да бъде произнесена и присъдата.

През декември миналата година Куут беше уволнен от Съдийската комисия към Висшата лига, след като в интернет пространството се появи видео от 2020 година, в което той използва нецензурен език по адрес на тогавашния мениджър на "Ливърпул" Юрген Клоп.

През януари тази година Куут разкри, че е гей и оправда поведението си с опитите си да скрие сексуалната си ориентация.

