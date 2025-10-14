ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп обяви началото на втория етап от плана за Га...

И I лига с принос за първото класиране на Кабо Верде за мондиал

Снимка: ФИФА

Българската I лига даде своя принос за историческото първо класиране на Кабо Верде за световно първенство.

Африканската държава се класира за мондиала догодина в САЩ, Канада и Мексико след победата с 3:0 над Есватини у дома в последната квалификационна среща.

Така страната, съставена от вулканични острови в Атлантическия океан, завърши начело в групата с 23 точки. Втори се нареди тимът на Камерун с 19, като той се класира на бараж.

В състава на Кабо Верде за историческия мач бяха Дерой Дуарте от “Лудогорец” и Марио Роса от “Монтана”. И двамата започнаха срещата като резерви. Халфът на шампионите от Разград влезе в игра в 80-ата минута и се отличи с асистенция за третия гол.

Бившият играч на “Левски” Гари Родригес също влезе в игра за домакините през втората част. Крилото в момента играе за кипърския “Аполон” (Лимасол).

Кабо Верде стана втората най-слабо населена страна, класирала се на световно първенство, след Исландия - 540 хиляди срещу 390 хиляди души.

Снимка: ФИФА

