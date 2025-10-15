Григор Димитров стана герой в комикс

Григор Димитров изненадващо стана герой в комикс.

Историята в рисунки бе пусната в профила на демонстративната Световна тенис лига в Обединените арабски емирства, в която бившият №3 в ранглистата е участвал. В отбора на “Соколите” през 2022 г. той бе с Новак Джокович, Арина Сабаленка и Паула Бадоса. Година по-късно в състава на “Каните” Григор бе отново със същите две тенисистки, както и със Стефанос Циципас и Лойд Харис.

Акцентът в комикса е върху пътя на Димитров към титлата на Sofia Open през 2017 г., но авторите са направи грешка, защото родният град на Григор е Хасково, а не столицата. Ето и самия текст към илюстрациите.

“Приключението му започна у дома. През годините той пътува по целия свят - от Мелбърн до Париж, от Лондон до Ню Йорк. Той се превърна в нещо повече от момче с големи мечти. Той стана човекът, който покори световните сцени. Когато стъпи на корта на Sofia Open, той игра с вярата, че ще постигне това, което иска, че ще осъществи мечтата си. И когато вдигна купата, сълзите потекоха по лицето му. Мястото, на което стана шампион, не бе просто обикновен град. Това бе завръщане у дома. Затваряне на кръга. Спазено обещание.”

Малкият Григор в София (според комикса) Илюстрация: World tennis league

Димитров тези дни тренира на твърди кортове, но явно не се чувства напълно възстановен от операцията на гръдния мускул, който скъса на “Уимбълдън”.

