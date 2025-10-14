България се размина само с 0:4 от Испания, Вуцов ни спаси от разгром

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

България се размина с малка загуба при визитата на европейския шампион Испания.

Четата на Александър Димитров падна 0:4 във Валядолид в мач от световните квалификации. Поражението можеше да е доста по-тежко, но късметът, вратарят ни Вуцов, който направи 8 спасявания, както и може би отпускането на съперника, доведе до този резултат.

Иначе без никакъв зор селекцията на Луис де ла Фуенте ни скри отвсякъде топката. Соченият за най-добър тим в света отправи 33 удара по посока вратата на нашите. Притежанието на топката пък бе 78 към 22. Нашите пък имаха едно-единствено чисто положение, което бе пропиляно от капитана на отбора и футболист номер 1 у нас в последните години Кирил Десподов

Резултатът бе открит в 35-ата мин от Микел Мерино. Същият направи 2:0 в 56-ата мин. Резултатът стана класически в 79-ата мин. Тогава дебютантът в състава Атанас Чернев си отбеляза автогол. В добавеното време на мача Испания ни вкара 4-и гол чрез Микел Оярсабал, който се разписа от дузпа.

След мача във Валядолид нашият тим остава без победа - 4 загуби от толкова мача, при голова разлика 1:16. Испанците пък са 100-процентови в потока.

Очаквано натискът на европейския шампион е от първата минута, а зарад следващите една след друга атаки на съперника крилата ни Радослав Кирилов и Мартин Минчев са по-скоро в ролята на бекове. И целият ни отбор е натикан в половината си и го играем като опълченци.

В 9-ата мин дойде и първият точен удар за испанците. Стражът на България обаче спаси рутинно шута на съперника.

В 15-ата мин Педри даде извънземен пас към съотборник. Топката прехвърли цялата ни защита, а отзад дебнеше Баена. Ударът му обаче излезе в аут, а на всичкото отгоре бе отсъдена и засада.

В следващите минути българските играчи изглеждаха като опълченци.

Първо Педри пусна перфектен пас към Саму, който бе оставен да действа в пеналта на България. Нападателят отправи много опасен удар, но Светослав Вуцов спаси. Последваха още няколко удара от испанците, но те бяха блокирани от родни футболисти.

В 19-ата мин пък Педри бе изведен сам срещу Вуцов. Играчът на "Барселона" реши да копне топката над нашия страж, но тя срещна горната греда.

В 24-ата мин отново имаше работа за Вуцов. Нападателят на испанците Саму получи с гръб към вратата. Таранът на "Ла Фурия" веднага се обърна с лице и без да се замисля стреля в ъгъла на стража ни, но вратарят на "Левски" изби с една ръка в корнер.

След половин час игра късметът отново покри България. Испанците организираха поредната си атака от дясно. Топката бе центрирана в наказателното поле. Там наш играч изби, но попадна право у Педри. Шутът му около дузпата обаче прелетя встрани от вратата на Вуцов.

В 34-ата мин отново стражът на България отчая съперника. Шут на Оярсабал бе отразен от родния вратар.

Минута по-късно се случи най-очакваното нещо и домакините откриха. Мерино бе открит в наказателното поле и от близо с глава прониза Вуцов.

Малко след попадението България опита да подари нов гол на съперника. Светослав Вуцов сбърка с едно подаване към Атанас Чернев и топката бе пресечена от Микел Мерино, който веднага намери Саму. Нападателят обаче стреля в аут.

Чак в 39-ата мин България задържа топката за повече от 30 секунди. Нашите стигнаха до половината на Испания, но тъй като нямаше как да си подадат и я бързо я върнахме в нашето поле, а малко по-късно я и загубихме.

3 мин по-късно България стигна и някакво положение. Кирил Десподов бе изведен в половината на съперника. Капитанът на България бе преследван от двама, но с дрибъл успя да напредне още и да стреля, но ударът му бе слаб, а на всичкото отгоре излезе и в аут.

Още в първата минута на втората част испанците стигнаха до ново положение пред родната врата. Ударът на играч на Луис де ла Фуенте в наказателното поле обаче бе блокиран от роден футболист.

В 53-ата мин Вуцов отново спаси. Топката бе сложена на главата на резервата Борха Иглесиас, но той стреля право в българския вратар.

Стражът на националите отново отчая Иглесиас. Този път вратарят на нашите изби с ръка удар по земята на съперника.

Малко по-късно отново Иглесиас пропусна. Този път той получи пас от Баена, но нападателят на Испания стреля встрани.

Натискът на европейския първенец отново дава резултат. И Микел Мерино вкара за втори път в мача. Грималдо сложи топката на главата на съотборника си. И така Мерино отбеляза втория си гол в срещата.

В 59-ата мин България стигна до най-чистото си положение. Филип Кръстев с пас към Кирил Десподов разсече защитата на Испания. Капитанът на България овладя, напредна, останал в очи с очи с вратаря Симон, но стреля встрани от вратата му.

В 64-ата Радослав Кирилов пое топката, навлезе навътре и шутира, но топката прелетя в аут.

3 мин по-късно националните на България сбъркаха при изнасянето на топката. Испанците с 2-3 паса намериха на чиста позиция - Бариос, чийто шут с десния крак обаче не намери целта.

В 79-ата топката попадна за 3-и път в мрежата на Вуцов. При това от наш. Дебютантът Атанас Чернев си вкара автогол. Алейш Гарсия, който центрира в наказателното поле на България, където бранителят на националите се опита да избие, но вместо това прати топката в мрежата на Вуцов.

В 88-ата вратарят ни направи поредното си спасявания. Светльо Вуцов отрази мощен шут по диагонала на резервата Йереми Пино.

В добавеното време на срещата Мартин Георгиев - друг дебютант в състава, направи дузпа. Бранителят извърши безумен фаул в наказателното поле срещу Мерино пред погледа на съдията, който веднага посочи бялата точка.

Зад топката застана Микел Оярсабал, който не сгреши, за да оформи крайния резултат.

***

Цели 8 промени прави селекционерът на България Александър Димитров за мача с Испания спрямо срамното 1:6 от Турция преди дни.

Само 3-ма от поражението в събота от Турция запазват мястото си сред титулярите - Кирил Десподов, Радослав Кирилов и Петко Христов.

Допусналият 6 гола във вратата си преди 3 дни Димитров Митов е заменен от Светослав Вуцов. Мястото си сред титулярите губи и Виктор Попов, който си отбеляза комичен автогол срещу комшиите.

Илия Груев се завръща в състава. Повиканият на пожар заради травмата на Иван Турицов - Мартин Георгиев, също започва от първата минута в Испания. За играча на "Славия" това е дебют. Също такъв ще направи и Атанас Чернев.

Селекционерът на Испания - Луис де ла Фуенте, прави четири промени в сравнение със стартовите 11, на които заложи срещу Грузия. Като титуляри започва Аймерик Лапорт, Алехандро Грималдо, Алекс Баена и Саму Агехова.

ИСПАНИЯ – БЪЛГАРИЯ 4:0

Мерино (35, 56), Чернев (79-автогол), Оярсабал (90-дузпа)

Стартови състави:

Испания: 23. Унай Симон, 12. Педро Поро, 3. Робин Льо Норман, 10. Аймерик Лапорт, 17. Алехандро Грималдо, 18. Мартин Субименди, 20. Педри, 6. Микел Мерино, 16. Алекс Баена, 21. Микел Оярсабал, 19. Саму Омородион

България: 21. Светослав Вуцов, 20. Мартин Георгиев, 15. Петко Христов, 3. Атанас Чернев, 22. Димитър Велковски, 4. Илия Груев, 14. Филип Кръстев, 23. Станислав Шопов, 17. Мартин Минчев, 11. Кирил Десподов, 10. Радослав Кирилов