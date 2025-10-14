ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп: Шестима загинаха при удар от US кораб срещу...

Искрица надежда - младежите биха 2:1 Чехия в Пазарджик

2060
Младежите ликуват след сладкия успех. Снимка: Startphoto.bg

Младежкият национален отбор даде искрица надежда за агонизиращия български футбол с победа, и то след убедителна игра, с 2:1 над Чехия в европейска квалификация, играна на стадиона в Пазарджик.

Това е първи успех за новия селекционер Тодор Янчев, който замени преместилия се при мъжете Александър Димитров. Той дебютира с 0:3 в Португалия. 

Матей Шин (30) откри резултат за гостите, а много бързо Никола Илиев (34) изравни. След няколко пропуски усилията на тима ни дадоха резултат и Петко Панайотов (85) направи пълен обрата.

В класирането България е на трето място със 7 т. Чехите са втори с 9, а с толкова са и португалците, които играят с Гибралтар и водят с 4:0, така че най-вероятно ще са на върха с 12.

Младежите ликуват след сладкия успех.

