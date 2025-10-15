ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Треньорът на България: От Испания шамарите винаги са силни

Симеон Демирев

2016
Александър Димитров на стадиона във Валядолид. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

От Испания шамарите винаги са силни. 

Това каза селекционерът на България след поражението 0:4 от Испания в двубой от квалификациите за световното догодина.

Димитров поздрави и младежкия тим на България, който победи Чехия 2:1. Както е известно, Димитров бе начело именно на този тим допреди няколко седмици.

"Много загуби се събраха. Имаме психологически проблем. Пресата на Испания е убийствена. Затова искам да поздравя и тяхната философия на игра. Това няма как да стане от днес за утре. Това е градено дълги години", каза Димитров.

Треньорът на България призна, че е оптимист за бъдещето на футбола ни. 

"Доволен съм от младите момчета, които се включиха. Случиха се 2 грешки - при автогола и дузпата. Те обаче са грешки на разтежа. Но така се лекуват шамарите. По-лошото е, че допускаме за втори пореден път голове в добавеното време", обясни още Димитров. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

