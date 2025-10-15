Груев: Бях разочарован, че не играх с Турция, но това е решение на треньора

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Халфът на националния отбор Илия Груев коментира загубата от Испания с 0:4 в световна квалификация във Валядолид.

"Беше много сложно, това го и очаквахме. Халфовете им са топ футболисти. Пробвахме се, дадохме максимума от себе си. Въпреки че резултатът е 0:4, дадохме всичко от себе си.

Резултатите не са добри, трябва да се каже, че сме в много тежка група.

Трябва да се стараем като отбор, да се фокусираме върху единоборствата, да сме компактни. С това разполагаме, това е реалността. Трябва да си помагаме като отбор.

Не играх с Турция, разочарован съм, то това е решение на треньора, което трябва да приема.

Трябва да всички да си помагаме", заяви Груев, който е единственият ни футболист в елитно първенство. Играе за английския "Лийдс".