Десподов за думите на Гонзо: Всеки би се обидил, че не става, но зависи кой как го приема

Всеки футболист би се обидил от думите, че няма как да се гордеят с нас. Зависи кой как го приема. Ние трябва да работим за националния отбор на България. Всички сме заедно в това положение.

Така капитанът на България Кирил Десподов коментира изказванията на президента на БФС Георги Иванов-Гонзо и вицето му Атанас Фурнаджиев.

След 1:6 от Турция първият каза, че няма как да се гордее с тези футболисти. Вторият пък бе категоричен, че няма какво да се очаква от националния, след като капитанът му е резерва в ПАОК.

"Загубите се приемат тежко, нормално е. Играхме срещу изключително силни съперници. Загубата от Турция се прие по-тежко. Трябва да реагираме и да се опитаме да оправим нещата. Каквото и да говорим, всичко са клишета. Всеки трябва да дава максимума от себе си и да се представяме по по-добър начин.

За съжаление, не успях да отбележа, много ми се искаше. Не изиграх по най-добрия начин ситуациите. Ние бягахме след топката, а Испания владееше през целия мач. Все пак това е Испания. Ние всички заедно трябва да работим за България, за националния отбор. Когато печелим всички се радваме, когато губим трябва всички да сме тъжни и да се опитаме да оправим нещата", каза Десподов за 0:4 от Испания във Валядолид.