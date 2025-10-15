ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Англия на световно, Роналдо вече с 948 гола и реко...

Англия на световно, Роналдо вече с 948 гола и рекорд (резултати от световни квалификации)

936
Кристиано Роналдо Снимка: Ройтерс

Англия победи Латвия с 5:0 като гост и стана първият европейски отбор, класирал се за световното първенство по футбол през 2026 г.

След 6 мача в група K родината на футбола води с пълен актив от 18 точки и няма как да бъде догонен от втория Албания, който има 11 два кръга преди края.

С двата си гола за 2:2 срещу Унгария в Будапеща 40-годишният португалецът Кристиано Роналдо пък се превърна в най-резултатния реализатор за всички времена в квалификациите за световното първенство. Той вече има 41 попадения.

Следват гватемалецът Карлос Руис (39) и Лионел Меси (Арж, 36).

Други резултати:

Естония – Молдова 1:1

Испания - България 4:0

Турция – Грузия 4:1

Андора – Сърбия 1:3

Ирландия – Армения 1:0

Италия – Израел 3:0

Кристиано Роналдо Снимка: Ройтерс

