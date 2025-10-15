Шеф в БФС: И занапред ще се вкарват нови момчета

Техническият директор на БФС Кирил Котев коментира загубата с 0:4 в Испания в световна квалификация.

„Бяхме в тежка ситуация след мача с Турция и бе трудно момчетата да се вдигнат, както физически, така и психологически. Успяхме до някаква степен. Важното бе, че успяха да се раздадат и нямаше тези амплитуди в играта и този спад. Много смела постъпка от старши треньора да пусне двама дебютанти в линията на защитата. Това е пътят - да влизат нови и млади момчета и да гоним целите, които сме си поставили.

Нормално е, когато няма резултати, да има критики. Трябва по най-бързи начин момчетата да ги преодолеят. Победи и добри резултати ще доведат до едно по-голямо самочувствие. Трябва вече да вземем и точки, за да вдигнем самочувствието.

Трябва да преболедуваме това нещо. Да влязат нови имена, това е начинът и това искахме. Новите допуснаха грешки, но и показаха добра игра и поздравления за тях.

Имахме много трудни дни след мача с Турция. Момчетата тренираха добре. Резултатът не е малък, но и класата е доста различна. Испания е друго ниво. За класиране още при жребия беше ясно, че ще е много трудно. Още след първите два мача взехме решение да се промени начинът на работа с нови момчета, нови футболисти и това ще следваме и занапред", завърши Котев.