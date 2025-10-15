Тръмп: Мачове от световното може да бъдат преместени от опасни градове

САЩ може да премести мачове от Световното първенство по футбол през 2026 година извън градовете с високи нива на престъпност. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви това, докато отговаряше на журналистически въпроси по време на среща с аржентинския си колега Хавиер Милей в Белия дом.

Той беше попитан дали би лишил Бостън от правото му да бъде домакин на мачовете поради престъпността, предава БТА.

"Можем да ги лишим от това. Обичам хората от Бостън. Знам, че билетите за мачовете са разпродадени, но там има лош кмет", каза президентът.

"Отговорът е "да", ако някой се справя зле и аз смятам, че условията са опасни, ще се обадя на Джани Инфантино, който е феноменален човек, и ще кажа: "Нека преместим това някъде другаде". И точно това той ще направи", добави Тръмп.

Световното първенство по футбол през 2026 година ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада от 11 юни до 19 юли.