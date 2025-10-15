ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Представиха Мони Николов с железничарска фуражка в Новосибирск

Симеон Николов и останалите нови попълнения при представянето Снимка: instagram.com/lokovolleyball

Световният вицешампион с България Мони Николов бе представен официално като ново попълнение на руския волейболен "Локомотив" (Новосибирск). Той ще играе там под ръководството на бившия ни селекционер Пламен Константинов.

При представянето разпределителят и другите привлечени играчи бяха с железничарски фуражки с оглед принадлежността на клуба.

"Вече познавах много момчета от социалните мрежи, следях отбора онлайн. Следователно ще бъде по-лесно да се адаптирам. Приеха ме много топло, атмосферата е отлична.

Очаквам с нетърпение първите мачове на "Локомотив Арена". Червените и зелените цветове ми напомнят за България. Арената е просто прекрасна - модерна, удобна, красива. Вече искам първенството да започне възможно най-скоро!", сподели Николов.

Симеон Николов и останалите нови попълнения при представянето Снимка: instagram.com/lokovolleyball

