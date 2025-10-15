ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мароко подобри рекорд на Испания

Снимка: instagram.com/equipedumaroc/

Мароко постави нов рекорд с 16 поредни победи на национален отбор по футбол, след като надигра с 1:0 Конго в световна квалификация от Зона Африка във вторник вечер. Юсеф eнНесири отбеляза единственото попадение в 63-та минута и "лъвовете" завършиха първи в Група Е с осем успеха в осем мача.

Досегашният рекорд от 15 поредни победи се държеше от тима на Испания, който записа постижението между юни 2008 и юни 2009. За последно мароканците не успяха да спечелят в контролна среща с Мавритания през март 2024, когато направиха равенство 0:0. От тогава те записаха победи в седем световни квалификации, шест за Купата на Африканските нации и три контроли.

По време на победната серия, продължила 19 месеца, Мароко вкара 50 гола и допусна само четири.

Снимка: instagram.com/equipedumaroc/

