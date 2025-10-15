Отбелязаха 45 г. от сребърните олимпийски медали на баскетболистките ни, дариха ги с рози

Близо половин век след финала на Олимпиадата в Москва през 1980 г., женският национален отбор на България по баскетбол отново се събра. Това се случи по повод 45 години от спечеления сребърен медал от Игрите на руска земя.

Търженството се проведе по-рано днес в Музея на спорта на Националния стадион "Васил Левски", в София. От състава, донесъл на страната ни най-значимия успех в женския ни баскетбол, събитието уважиха легенди като Надка Голчева, Петкана Макавеева, Снежана Михайлова, Ангелина Михайлова, Ваня Дерменджиева, Диана Дилова, Евладия Славчева и Силвия Германова.

Сред присъстващите бяха още президентът на Българската федерация по баскетбол Георги Глушков, изпълнителният директор на централата Филип Виденов, както и председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева, Мениджър международни връзки и специални проекти към БФБаскетбол Елеонора Рангелова, селекционерът на женския национален отбор на България Таня Гатева, бивши и настоящи състезатели, треньори и ръководители.

Олимпийските вицешампионки от Москва 1980 бяха наградени със специални екипи на националния ни отбор с техните имена и надпис "45 години величие", както и рози, и плакети.

През 1980 г. отборът ни при дамите в състав: Надка Голчева, Пенка Методиева, Петкана Макавеева, Снежана Михайлова, Ваня Дерменджиева, Красимира Богданова (5.6.1949 - 10.03.1992), Ангелина Михайлова, Диана Дилова, Костадинка Радкова, Евладия Славчева, Силвия Германова, Пенка Стоянова (21.01.1950 - 16.08.2019), с треньор Иван Гълъбов (28.12.1930 – 09.05.1985) и помощник-треньор Димитър Сахаников, се изкачва на почетната стълбичка, заемайки второ място на Олимпиадата след загуба във финала от СССР със 73:104.

Отборът ни, който четири години по-рано достига до бронзовите отличия в Монреал (1976 г.), приключва участието си на турнира в Москва през 1980 г. с 4 победи - съответно срещу Италия със 102:65, срещу Куба с 84:64, срещу Унгария с 90:75 и срещу Югославия с 81:79.

По време на юбилея в Музея на спорта бяха отличени и националните отбори на България по волейбол за мъже и жени. Те се завръщат от Москва през 1980 г. съответно със сребро и бронз.