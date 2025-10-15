"Левски": Заплашват да съсипят Светльо Вуцов заради мача с Турция

Треньорът на вратарите в "Левски" Божидар Митрев разкрива скандални подробности около пребиваването на Светослав Вуцов в националния отбор. Според Митрев Вуцов е обвиняван за загубата с 1:6 от Турция, въпреки че не е играл. Освен това част от треньорския щаб на представителния тим са "изразили заплахи и закани пред трети лица за "психическо съсипване" на Вуцов". Причината за всичко това било закъснение на Вуцов.

Митрев изпрати позицията си със скандални разкрития до dsport.bg. Ето какво пише в нея:

"В последните дни до мен достигнаха информации и твърдения, които засягат личността и професионалната репутация на титулярния вратар на "Левски" - Светослав Вуцов. Считам за свой морален и професионален дълг да изясня позицията си публично.

Категорично заявявам, че обвиненията, отправени към него пред целия национален отбор, са неоснователни и неприемливи. Да се твърди, че закъснение на състезател, който не е участвал в мач, е причина за резултат 1:6, е не само нелогично, но и опит за прехвърляне на отговорност.

Още по-тревожно е, че част от треньорския щаб са изразили заплахи и закани пред трети лица за "психическо съсипване" на този млад човек. Подобен подход няма нищо общо със спорта, възпитанието и отговорността, които всички треньори сме длъжни да носим.

Нашият вратар винаги е показвал професионализъм, дисциплина и желание да се развива. Аз стоя зад него и няма да позволя нечие лично отношение да разрушава увереността и психическата му устойчивост.

Футболът се гради върху уважение, честност и отборен дух, а не върху лични нападки. Призовавам всеки, който заема треньорски пост, да си спомни, че ние сме там, за да изграждаме играчи и личности — не да ги пречупваме."