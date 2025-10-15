ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Как Рим възкръсна от боклука

Димитър Кузманов спечели прекъснатия си мач в Гърция

Димитър Кузманов

Димитър Кузманов се класира за втория кръг на сингъл на турнира от сериите "Чалънджър 50" на твърди кортове в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 54 хиляди евро.

Четвъртият в схемата победи квалификанта Дали Бланч (САЩ) със 6:4, 6:1 за 87 минути.

Вчера срещата беше прекъсната при 4:4 в първия сет заради настъпилия мрак, а при доиграването днес пловдивчанинът спечели осем от деветте гейма и стигна до успеха.

В спор за място на четвъртфиналите Кузманов излиза утре срещу друг квалификант - Чарлз Брум (Великобритания). Българинът има една победа срещу този съперник в квалификациите на "Уимбълдън" през 2022 година.

