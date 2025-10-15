Треньорът на България: Ако имаше заплахи към Вуцов, щеше ли да пази така добре срещу Испания

Селекционерът на България Александър Димитров коментира след завръщането от Испания, където България вече по навик падна с 0:4, появилата се информация за тормоз на вратаря Светослав Вуцов.

Той бил обвинен, че заради негово закъснение България е паднала с 1:6 от Турция, въпреки че не игра в него. Освен това част от треньорския щаб на представителния тим били изразили заплахи и закани пред трети лица за психическо съсипване на Вуцов.

"Нямаме напрежение с нито един футболист от националния отбор и не бихме го допуснали. Изпратиха ми какво е излязло. Единственото, което отговаря на истината е, че Светльо Вуцов закъсня. Има си вътрешен правилник и всичко си върви по правилник. Това е единственото вярно.

Това не е мой метод на работа със заплахи. Нито е метод на работа на моя щаб. Щеше ли да започне титуляр срещу актуалния европейски шампион? Ако имаше такова нещо, щеше ли да се представи на толкова добро ниво. Мнението ми е, че Светльо Вуцов игра много добре. Сега говорих и с него и го попитах дали някой си е позволил подобно нещо, а той категорично отрече. Не само пред мен. Това е с него. Няма напрежение с нито един играч.

Нашият подход не знам до колко се вижда, но е малко по-различен. Правим доста промени. След като започват удари под кръста, явно на някой не му харесва. Надявам се, че ще издържим и резултатите ще започнат да ни пазят", категоричен бе Димитров.

"В оставащите два мача, ще изчистим играта, ще изчистим състава, за да изядем още бой, за да можем да се изправим по-силни и да можем да започнем да печелим.

За мен е много труден дебют. Не смятам, че сме заблудили обществото и сме дали грешни сигнали. Класата на противниците и групата е адски тежка. Тези две седмици, които ни предстоят преди последните повиквателни за квалификациите, ще огледаме всичко, което сега е било в разширения състав, ако има нещо по-добре, ще го вземам. Не искам да пипам младежите, за да не правя това, което на мен са ми правили. В полезрението са ми, но ще ги оставим за мача с Шотландия. Тези, които взехме и играха титуляри Росен Божинов и Мартин Георгиев се справиха на ниво. Това е пътят. Аз знаех с какво се захващам, знам какво ми предстои и не могат да ме съборят психически абсолютно никакви резултати, защото знам каква е крайната цел и как да я постигна", каза още той.