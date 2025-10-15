Пловдив иска да вземе от Пазарджик домакинствата на младежкия национален отбор

Ръководството на "Ботев" (Пловдив) е входирало официално писмо до Българския футболен съюз и президента на централата - Георги Иванов, с което изразява готовност стадион „Христо Ботев" да бъде домакин на мачовете на младежкия национален отбор на България, съобщиха от клуба.

"Уважаеми господин Иванов,

Обръщаме се към Вас с молба и въпрос, който вълнува не само нашия клуб, но и всички истински почитатели на българския футбол. Каква е причината мачовете на младежкия национален отбор на България до 21 години да не се провеждат на най-красивия и модерен стадион в страната – стадион „Христо Ботев" в Пловдив?

Вярваме, че именно младите „лъвове" заслужават да играят пред пълни трибуни, в атмосфера, която вдъхновява и ги кара да се гордеят, че защитават националната фланелка. За съжаление, сегашните домакинства се играят на стадиони, които не отговарят на съвременните стандарти и често остават празни – без онази енергия и подкрепа, която само българските фенове могат да дадат.

Пловдив е футболната столица на България – град, в който любовта към играта се усеща във въздуха. Стадион „Христо Ботев" не е просто спортно съоръжение – той е символ на страст, вярност и модерното лице на българския футбол.

ПФК "Ботев" изразява своята пълна готовност да бъде домакин на мачовете на младежкия национален отбор и да окаже пълно съдействие за организацията и провеждането им. Вярваме, че с общи усилия можем да превърнем всеки мач на нашите млади национали в истински футболен празник – такъв, какъвто България заслужава.

С уважение и вяра в бъдещето на българския футбол,

ПФК "Ботев" (Пловдив)", гласи официалното писмо от ръковдоството на пловдивския клуб.

Както е известно, в момента формацията на България до 21 години домакинства на стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик.