Над 4000 спортисти от над 80 държави идват в Пловдив за престижно състезание по кикбокс

"Изборът на Пловдив за домакин на Световното първенство по кикбокс за кадети до 20 години е огромен успех не само за града ни, но и за България. От 21 до 30 август 2026 г. Пловдив ще бъде кикбокс." Това заяви началникът на отдел „Спорт и младежки дейности" в общината Иван Запрянов. По думите му това е най-масовият световен форум за този спорт, в който ще се включат над 4000 спортисти от над 80 държави. Той ще се състои в зала „Колодрума" и се организира от Българската конфедерация по кикбокс и муай тай, спортните клубове „BULTRAS FIGHT CLUB" и „STAR TEAM" с подкрепата на община Пловдив.

Иван Запрянов допълни, че събитието е резултат на двегодишните съвместни усилия на общината, промоутърите и Конфедерацията по кикбокс и муай тай, по време на които градът ни е бил домакин на редица успешно проведени турнири.

„През февруари 2026 в Пловдив ще се проведе Европейска купа по кикбокс и муай тай в различни възрастови категории, която ще е генерална репетиция за Световното първенство през август", отбеляза Иван Запрянов. Той благодари от името на кмета на Пловдив Костадин Димитров и декларира, че имат пълната му подкрепа за събитието.

„Знаете, че кметът на Пловдив е човек на спорта и прави всичко за развитието му в града. Той е изключително щастлив, че Пловдив е домакин на този световен форум. Именно по негова инициатива работим затова все повече млади хора да се занимават със спорт чрез навлизане на спортните клубове в училищата", изтъкна Иван Запрянов.

Президентът на Конфедерацията по кикбокс и муай тай Галин Димов увери, че ще предоставят целия си ресурс за създаването на организация за предстоящия форум.

„Най-старият жив град в Европа бе избран за домакин на това световно спортно събитие заради синхрона на Конфедерацията с Общината и промоутърите – местните спортни клубове „BULTRAS FIGHT CLUB" и „STAR TEAM". Ние си дадохме сметка, че тук, в Пловдив нещата се случват, както трябва", допълни Димов.

Петър Денчев, председател на Сдружението на пловдивските хотелиери също адмирира усилията на Федерацията по кикбокс, община Пловдив и промоутърите.

Стойчо Марински, член на УС на Конфедерацията по кикбокс и муай тай и представител на „BULTRAS FIGHT CLUB" отбеляза, че ще обединят усилия за подготовката на това значимо спортно събитие. „Ще покажем, че Пловдив може да бъде европейска столица на кикбокса и спорта", подчерта Марински.