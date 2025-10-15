ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Всички вие, които тричате Насар и му държите сметк...

Времето София 19° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21507348 www.24chasa.bg

Изабелла Шиникова безапелационна срещу испанска в Лес Франкесес дел Вайес

972
Изабелла Шиникова.

Изабелла Шиникова се класира за втория кръг на турнира на потенис на твърди кортове в Лес Франкесес дел Вайес (Испания) с награден фонд 100 хиляди долара.

Българката, която е "щастлива губеща" от квалификациите, победи убедително номер 193 в световната ранглиста Гийомар Маристани (Испания) с 6:2, 6:1. Срещата продължи само 61 минути.

Шиникова спечели четири поредни гейма от 1:1 до 5:1 по пътя към успеха в първия сет. Във втората част тя продължи да доминира и даде само един гейм на испанката, за да стигне до крайния успех.

Във втория кръг националката ще играе срещу победителката от мача между първата поставена Даря Семенистая (Латвия) и Анна-Лена Фрийдзам (Германия).

Българката участва и в надпреварата на двойки. Шиникова и Естел Кашино (Франция) поведоха вчера с 5:1 в първия сет срещу германките Таисия Мордегер и Яна Мордегер, но при този резултат срещата беше прекъсната и отложена за днес.

Изабелла Шиникова.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници