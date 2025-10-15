Изабелла Шиникова безапелационна срещу испанска в Лес Франкесес дел Вайес

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Изабелла Шиникова се класира за втория кръг на турнира на потенис на твърди кортове в Лес Франкесес дел Вайес (Испания) с награден фонд 100 хиляди долара.

Българката, която е "щастлива губеща" от квалификациите, победи убедително номер 193 в световната ранглиста Гийомар Маристани (Испания) с 6:2, 6:1. Срещата продължи само 61 минути.

Шиникова спечели четири поредни гейма от 1:1 до 5:1 по пътя към успеха в първия сет. Във втората част тя продължи да доминира и даде само един гейм на испанката, за да стигне до крайния успех.

Във втория кръг националката ще играе срещу победителката от мача между първата поставена Даря Семенистая (Латвия) и Анна-Лена Фрийдзам (Германия).

Българката участва и в надпреварата на двойки. Шиникова и Естел Кашино (Франция) поведоха вчера с 5:1 в първия сет срещу германките Таисия Мордегер и Яна Мордегер, но при този резултат срещата беше прекъсната и отложена за днес.