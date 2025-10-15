Фарьорските острови уволниха треньора на Чехия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Старши треньорът на националния отбор на Чехия Иван Хашек бе уволнен от поста си след сензационната загуба от Фарьорските острови в световните квалификации с 1:2 в Торсхавн.

Поражението едва ли ще попречи на чехите да участват в баражите, но бе унизително, имайки предвид статута на Фарьорите като футболно джудже и това, страната разполага с население от едва 55 хиляди души.

"След обща среща във вторник взехме решение, че е най-добре да освободим незабавно старши треньора Иван Хашек и неговия помощник Ярослав Весели", каза председателят на Чешката футболна асоциация Давид Трунда пред местните медии.

Името на новия старши треньор на все още не е известно.