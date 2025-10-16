ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Посланикът на Словакия е бил извикан на среща във ...

Спорт по телевизията днес

Александър Везенков гостува с "Олимпиакос" на "Макаби" (Тел Авив) в Белград.

8,30 ч Голф MAX sport 4

9,00 ч Тенис, турнир в Алмати MAX sport 2

14,30 ч Тенис, турнир в Брюксел MAX sport 3

14,50 ч Колоездене, обиколка на Нидерландия Eurosport 1

15,00 ч Тенис, турнир в Стокхолм MAX sport 1

18,45 ч Тото, теглене на тиража БНТ 1

19,00 ч Баскетбол, "Дубай" - "Барселона" MAX sport 2

19,00 ч Тенис, турнир в Брюксел MAX sport 3

19,00 ч Рали, Централна Европа MAX sport 4

20,45 ч Баскетбол, "Фенербахче" - "Байерн" MAX sport 4

21,00 ч Тенис, турнир в Стокхолм MAX sport 1

22,00 ч Футбол, "Хъдърсфийлд" - "Болтън" "Диема спорт" 2

22,00 ч Баскетбол, "Макаби" - "Олимпиакос" MAX sport 2

2,35 ч MotoGP, Гран при на Австралия (трен.) MAX sport 1

3,00 ч NHL, "Далас" - "Ванкувър" MAX sport 2

6,50 ч MotoGP, Гран при на Австралия (трен.) MAX sport 1

