Билети по 20 лв. за феновете на ЦСКА в Добрич

Снимка: ЦСКА

Продажбата на билети за предстоящото гостуване на ЦСКА на "Добруджа" в двубой от 12-ия кръг на Първа лига ще стартира в петък. Срещата ще се играе в неделя от 15,00 ч. на ст. „Дружба".

Пропуски няма да се продават онлайн, а само физически - в петък и в събота между 14,00 и 18,00 ч. на каса 1 на ст. „Дружба". В деня на мача касите на съоръжението ще отворят в 12:30 ч.

Цената на билета е 20 лв., като за гостуващия сектор организаторите са предвидили 1000 броя.

В деня на мача вратите на ст. „Дружба" ще бъдат отворени за зрители в 13,30 ч.

