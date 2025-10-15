ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тренд: смени сам батерията на електрическата кола

Поклонението пред легендата Иван Зафиров ще е в неделя

Поклонението пред тленните останки на легендата на ЦСКА и националния отбор Иван Зафиров ще се състои на 19 октомври (неделя) от 10:30 ч. в централното предверие на сектор "А" на Националния стадион „Васил Левски".

„Армейци, поклонението пред легендарния Иван Зафиров ще се състои на 19 октомври (неделя) от 10:30 ч. в централното предверие на сектор "А" на Националния стадион „Васил Левски". 9-кратният шампион на България ни напусна днес на 77-годишна възраст.

Нека заедно да почетем славния ни защитник! Легендите не умират!", написаха от ЦСКА на своя официален сайт.

