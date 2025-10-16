Готов е договорът за старта на обиколката на Италия в България

Стартът на обиколката на Италия в България вече зависи от няколко подписа.

Договорът за домакинство на страната ни на едно от трите най-големи колоездачни състезания в света на практика е готов. Организаторите от RCS и техните юристи доизглаждат последните дребни детайла. Очаква се обаче реакцията от страна на нашето държавно управление. Кандидатурата за организацията на трите първи етапа догодина се движи от две министерства - на младежта и спорта и на туризма.

Още в края на миналата седмица италианските притежатели на правата за “Джирото” обявиха, че стартът (Grande Partenza) ще е в България.

“През май стартирахме в Албания, а следващата година ще го направим от България. Тези инициативи имат голямо положително въздействие. Те са уважавани в страните, в които ги правим, но и позволяват на италианците да откриват нови места. Стартът в България ще помогне на италианския експорт, а това е цел за нашата страна. Обиколката на Италия е посланик на спорта по целия свят и това тя да бъде по целия свят ни отваря вратите”, каза Урбано Кайро, президент на RCS Media Group на Фестивала на спорта в Тренто.

Маршрутът на обиколката още не е обявен, но се очаква стартът да е на 9 май, а финалът - на 31-и. Според първоначалните планове от наша страна представянето на отборите за 109-ото издание на “Джиро д'Италия” трябва да е край морето. Очаква се след старта в Бургас колоездачите да преминат през Несебър (Старият град е в списъка на паметниците от световното културно наследство на ЮНЕСКО), а в плановете за етапни градове влизат Велико Търново, Пловдив и София.

Вече има създадена специална работна група начело със Стоян Андонов, зам.-министър на младежта и спорта.

В екипа е и главен инспектор Лъчезар Близнаков от Пътна полиция.

