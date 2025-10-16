Григор Димитров: Чакайте ме в Париж

Очаквайте ме в Париж.

Така призоваха звезди на световния тенис в специално видео по повод предстоящия турнир от категорията “Мастърс 1000” в столицата на Франция.

В клипа участва и Григор Димитров. Феновете му очакват той да се завърне официално на корта на този турнир, след като няма да играе и във Виена.

Заради разкъсания гръден мускул по време на мача от осминафиналите на “Уимбълдън” в началото на юли и последвалата операция бившият №3 в света отлага момента, когато отново ще участва в турнир. От известно време той тренира, но една по една възможностите публиката да го гледа отпадат.

Миналата година в Париж Димитров стигна до четвъртфиналите, но бе напълно изтощен физически и психически и не оказа сериозна съпротива на Карен Хачанов (Рус).

Тренировки на лагера в академията на Патрик Муратоглу (с него преди работеше Григор Димитров) вече започнаха 11-годишните Кайра Алексиева и Митко Генов от клуб “Хасково 2015”. Младите таланти са изпратени там от фондацията на най-добрия български тенисист в историята.

