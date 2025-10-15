Александър Везенков е уморен, смята треньорът му

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Причина за загубата на “Олимпиакос” в Евролигата по баскетбол е натрупаната умора у Александър Везенков и друг основен играч, смята старши треньорът.

Гръцкият отбор отстъпи у дома 78:82 на бившия шампион в най-престижния турнир на континента “Анадолу Ефес” (Тур). Българската звезда и бивш №1 на Европа опита тройка в края, с която щеше да изравни резултата, но стрелбата му се оказа къса.

“Някои от ключовите ни състезатели като Везенков и Тайлър Дорси, които играха много в предишния мач, изглеждаха прекалено уморени и решенията, които взеха, не бяха достатъчно ефективни”, коментира Георгиос Барцокас.

Везенков бе най-добър при победата над “Панатинайкос” във вечното дерби в неделя.

“Олимпиакос” е с баланс 2:2 в Евролигата и утре вечер гостува на израелския “Макаби” в Белград.

