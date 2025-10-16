Бивш треньор на "Лудогорец" пое полски тим

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият треньор на "Лудогорец" Игор Йовичевич е новият наставник на "Видзев" (Лодз). Договорът на специалиста с поляците е до юни 2027 г. с опция за удължаване с още 12 месеца.

Двама помощник-треньори - украинците Юрий Бенио и Андрий Чанас, както и испанският треньор по физическа подготовка Хавиер Луруена Лобо също са част от щаба. Тримата работиха с хърватина и в Разград.

През миналия сезон Йовичевич спечели требъл с Лудогорец - титла, купа и Суперкупа, но след края на сезона двете страни се разделиха, а Руи Мота застана начело на разградчани.