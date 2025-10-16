ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бивш треньор на "Лудогорец" пое полски тим

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21510907 www.24chasa.bg

Бивш треньор на "Лудогорец" пое полски тим

1280
Игор Йовичевич Снимка: "Лудогорец"

Бившият треньор на "Лудогорец" Игор Йовичевич е новият наставник на "Видзев" (Лодз). Договорът на специалиста с поляците е до юни 2027 г. с опция за удължаване с още 12 месеца.

Двама помощник-треньори - украинците Юрий Бенио и Андрий Чанас, както и испанският треньор по физическа подготовка Хавиер Луруена Лобо също са част от щаба. Тримата работиха с хърватина и в Разград.

През миналия сезон Йовичевич спечели требъл с Лудогорец - титла, купа и Суперкупа, но след края на сезона двете страни се разделиха, а Руи Мота застана начело на разградчани.

Игор Йовичевич Снимка: "Лудогорец"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници