Обявиха кандидатите за най-добър млад футболист в Европа

От италианския вестник "Тутоспорт" официално обявиха финалния списък от 25-имата претенденти за тазгодишното издание на престижната награда "Голдън бой", която се връчва на най-добрия футболист в Европа до 21 години.

В окончателната селекция бяха включени 20-имата най-добри млади играчи според специалния алгоритъм на изданието и Football Benchmark, както и петима футболисти, възползвали се от възможността за "уайлд кард", а именно Франческо Пио Еспозито (Интер), Джовани Леони (Ливърпул), Джоб Белингам (Борусия Дортмунд), Родриго Мора (Порто) и Александър Станкович (Брюж).

Според статистическите данни пък в списъка влизат таланти като Дезире Дуе, Уарен Заир-Емери и Сени Маюлу (Пари Сен Жермен), Арда Гюлер, Дийн Хаусен и Франко Мастантуоно (Реал Мадрид), Пау Кубарси (Барселона), Кенан Йълдъз (Ювентус), Итън Нуанери и Майлс Люис-Скели (Арсенал), Лени Йоро (Манчестър Юнайтед) и Естевао (Челси).

За приза няма да се бори миналогодишният носител на Ламин Ямал. Звездата на Барселона е на 18 години, но завърши втори в класацията на "Златната топка", според правилата на анкетата на италианския вестник един футболист не може да спечели наградата повече от веднъж.