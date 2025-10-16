И под 1:10 скандал в тима на България

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Многострадалният национален отбор на България вече се превърна в пълен абонат за болезнени загуби.

Последната - 0:4 от Испания в световна квалификация, дори не бе приета кой знае колко тежко. Новят селекционер Александър Димитров обяви, че е готов да яде шамари, за да промени мисленето в държавния ни тим и облика му.

Освен откъм позорни резултати в националния има постоянство и в друга посока.

И след двата октомврийски мача - с Турция и Испания, завършили с общ резултат 1:10, има пикантериен скандал.

Стартира го треньорът на вратарите на “Левски” Божидар Митрев с: “В последните дни до мен достигнаха информации, които засягат личността и професионалната репутация на титулярния вратар на “Левски” Светослав Вуцов. Считам за свой морален и професионален дълг да изясня позицията си публично.

Категорично заявявам, че обвиненията, отправени към него пред целия национален отбор, са неоснователни и неприемливи. Да се твърди, че закъснение на състезател, който не е участвал в мач, е причина за резултат 1:6, е не само нелогично, но и опит за прехвърляне на отговорност.

Още по-тревожно е, че част от треньорския щаб са изразили заплахи и закани пред трети лица за “психическо съсипване” на този млад човек.

Подобен подход няма нищо общо със спорта, възпитанието и отговорността, които всички треньори сме длъжни да носим.”

При завръщането в България селекционерът Димитров обяви, че единственото вярно нещо в тези твърдения е, че Вуцов е закъснял и съответно наказан по вътрешния правилник.

Логично звучат думите на треньора, че ако е имало такова нещо, щял ли е Вуцов да пази срещу Испания, и при това да спаси България от разгромно поражение.

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте посочи Вуцов като единствената причина тимът му да не победи по-гръмко.

Та този скандал последва септемврийските събития, които бяха по-скоро в стил “развален телефон”. Някой казал на някого, че чул нещо. Появи се спекулативен слух, че Илия Груев бил казал нещо на бившия селекционер Илиан Илиев. Последният категорично отрече.

Миналата година пък преди 0:5 от Северна Ирландия в Белфаст се появи информация, че някои национали до ранни зори са играли комар на карти.

