Минута мълчание за Манчестър Юнайтед от Свищов преди мача с "Ливърпул"

Мачът на "Манчестър Юнайтед" с "Ливърпул" на 19 октомври ще започне с минута мълчание в памет на Манчестър Юнайтед от Свищов, който почина в понеделник. Това съобщи фенският профил на отбора Red Devils Glory във фейсбук.

"Феновете на Манчестър Юнайтед скърбят за кончината на Марин Здравков Левиджов, страстният фен, който преди 15 години промени името си на Манчестър Юнайтед. Икона на лоялността, той почина на 62-годишна възраст в България, оставяйки в траур милиони фенове на „червените дяволи" по целия свят. Клубът потвърди, че на стадион „Олд Трафорд" ще бъде запазена специална минута мълчание по време на предстоящия голям мач с "Ливърпул, за да се отдаде почит на най-големия фен на всички времена – човек, чиято любов към "Манчестър Юнайтед" се превърна в дело на живота му", пише фенският профил.

Мъжът почина внезапно в понеделник. Отишъл на гости на свой приятел в града, но внезапно му прилошало, паднал и издъхнал на място. Най-вероятно е получил инфаркт. Тялото му е откарано за аутопсия в местната болница, която ще установи причината за смъртта.